CdS -Empoli-Napoli, buona partita di Ayroldi: bravo anche Fabbri al Var

Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Giovanni Ayroldi, arbitro di Empoli-Napoli: “Buona partita per l’arbitro Ayroldi, supportato da Fabbri – che è al Var – al momento dell’espulsione di Mario Rui. Ingenuità del portoghese che, da terra, scalcia Caputo e si prende il rosso diretto a metà del secondo tempo. Tutto questo, dopo uno scontro di gioco che porta alla veemente reazione verso l’attaccante dell’Empoli. Ineccepibile il provvedimento, come pure le tre ammonizioni sparse lungo la serata. Henderson viene sanzionato per l’intervento prolungato su Osimhen, nel secondo tempo arrivano due gialli in un minuto a Grassi e Lozano. In totale, sono diciannove i falli fischiati da Ayroldi che in una partita di serie A non estraeva un cartellino rosso addirittura da Sampdoria-Sassuolo del dicembre 2020. Rapido silent-check per convalidare il vantaggio del Napoli, poco oltre il quarto d’ora: la posizione di Osimhen non incide, quando Ismajli interviene sul pallone facendo autogol. Giusto cancellare il raddoppio dello stesso nigeriano al quarto d’ora del secondo tempo, il fuorigioco c’è”.