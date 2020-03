CdS – Euro 2020, ipotesi rinvio a novembre: secco no dall’Inghilterra

Un’idea che poteva realizzarsi per accontentare tutti, salvo poi venire bocciata. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta l’idea che la UEFA aveva avuto per recuperare quanto prima EURO 2020, dato l’imminente slittamento a causa della situazione relativa al Coronavirus: Europei a novembre, per testare anche la formula in vista dei Mondiali in Qatar del 2022. Il secco no è arrivato dall’Inghilterra, dove ci sarebbe stato uno stravolgimento del calendario da parte della Football Association. Si profila, quindi, un rinvio al 2021 della competizione continentale.