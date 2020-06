Diverse novità di formazione per il Napoli in vista della sfida di domani sera contro la Juventus. Tra i pali ci sarà ovviamente Meret, data la squalifica di Ospina, mentre saranno due le modifiche in mezzo al campo: Mario Rui che prenderà il posto di Hysaj e Fabian Ruiz per Elmas. In attacco, scrive il Corriere dello Sport, Politano appare ancora favorito su Callejon. Mertens sarà ovviamente il riferimento offensivo: ancora panchina per Milik.