CdS – Fiorentina, Commisso vuole Gattuso: il tecnico vuole rifletterci. Le ultime

Dopo aver incassato un no secco da parte di Roberto De Zerbi, Rocco Commisso è ancora alla ricerca di un nuovo tecnico per la panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione. Il presidente dei viola ha più volte manifestato i sue attestati di stima nei confronti di Gattuso, arrivando ad offrirgli addirittura un biennale con opzione per il terzo anno. Un offerta che il tecnico calabrese non ha sdegnato da subito, ma vorrebbe prima capire il contorno del progetto. In caso arrivasse un no anche dal tecnico azzurro (probabilmente ancora per poco), l’alternativa sarebbe Juric del Verona. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera.