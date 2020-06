CdS – Gattuso guarda all’Atalanta: pronti 5 cambi per la sfida di Bergamo

Partita importantissimo per il Napoli di Gattuso, che giovedì sfiderà l’Atalanta in quel di Bergamo Punto secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il mister calabrese avrebbe pensato a ben cinque cambi rispetto alla formazione che ha battuto in casa la SPAL. Fra i pali tornerà Ospina mentre a destra si rivedrà Di Lorenzo dopo il turno di pausa. A centrocampo spazio di nuovo a Demme e Zielinski. Per l’out destro in attacco e lotta a due tra Politano e Callejon con l’italiano in leggero vantaggio