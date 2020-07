CdS – Gattuso pensa a 7 cambi contro l’Inter: Fabian e Zielinski out

Problemi di formazione per il Napoli in vista della penultima giornata di Serie A in programma a San Siro contro l’Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Manolas e Mertens non saranno della partita, il primo per infortunio e il secondo per squalifica. Spazio a 8 cambi contro i nerazzurri: Maksimovic e Milik torneranno titolari e si prospetta un turno di riposo per Zielinski e Fabian a favore di Elmas e Allan. Tornerà anche Demme e sull’out destro dovrebbe agire l’ex della partita, Politano. In difesa, a completare il reparto arretrato con Koulibaly e Di Lorenzo, ci saranno Mario Rui e Meret.