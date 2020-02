CdS – Gattuso pensa a cambiare: contro il Torino centrocampo inedito

Rivoluzione in campionato per il Napoli. Gennaro Gattuso ha pronti 6 cambi per la sfida contro il Torino in programma questa sera contro i granata al San Paolo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico calabrese ha in mente una rivoluzione a centrocampo, con Allan, Lobotka ed Elmas e sostituire la zona mediana del campo che ha giocato contro il Barcellona. Novita anche a difesa, con Hysaj che dovrebbe agire sulla fascia sinistra al posto di Mario Rui e Milik e Politano che sostituiranno Mertens, uscito anzitempo contro i blaugrana e che ha recuperato per andare in panchina, e Callejon.