CdS – Ghoulam può rientrare in campo contro il Verona

Ormai ci siamo, o così pare: Faouzi Ghoulam corre verso il pieno recupero e, di conseguenza, sembrerebbe pronto a riassaporare il campo. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come quest’anno abbia collezionato appena 5 presenze, come non giochi da oltre 150 giorni e come adesso nel mirino del giocatore ci sarebbe la trasferta di venerdì prossimo sul campo dell’Hellas Verona. In allenamento l’algerino appare reattivo, quasi esplosivo. La gamba sembra andare e questo potrebbe essere il momento giusto per rivederlo sul terreno di gioco.