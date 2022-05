CdS, Giordano: “Olivera è un grande acquisto, arricchisce l’organico”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Olivera è un grande acquisto, arricchisce l’organico, ti mette in condizione di avere un ballottaggio e va a colmare un vuoto che c’è da anni dopo l’infortunio di Ghoulam. Il Napoli ha fatto due grandi cose: ha occupato degli spazi aperti e con delle tempistiche sorprendenti. Oggi non possiamo prevedere nulla, non sappiamo se arrivano le grandi offerte per i big azzurri. Davanti a 100 milioni non si discute. Non riesco a immaginare i margini per il rinnovo di Koulibaly e Fabian, penso che già questo sia l’errore. Il rischio di perderli a zero è concreto, se fossi il loro procuratore non rinnoverei. Spalletti, credo, sia soddisfatto. Il Napoli ha preso due giocatori giovani, ma comunque vorrà risposte come Ospina e Mertens. Fa questo lavoro da tanto, non credo avrà ansia per Fabian e Koulibaly. Il Milan ha vinto meritatamente, il rimpianto è più dell’Inter che ha una struttura tecnica superiore al Napoli. Il Milan è ricco di giocatori carismatici, ha una storia che trasmette sensazioni ed uomini come Maldini. Maldini ha una conoscenza del calcio che in pochi hanno, uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Tutto quello che ha fatto Spalletti è da sottolineare, ha ripreso il Napoli dalle macerie e lo ha riportato in Champions. Se squadre come Barcellona, Psg, Real Madrid e via dicendo, hanno sviluppato il cosiddetto brand è anche perché si portano dietro un vissuto importante. Olivera più forte di Ghoulam? Più forte di quello del 2017 non ce ne sono, rispetto all’ultimo sicuramente si”.