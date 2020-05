CdS – I playoff penalizzerebbero le prime 4: il Napoli ritornerebbe in corsa per la Champions League

Una nuova formula, presa in considerazione dalla Lega solo in caso di nuovo stop del campionato, legata ad un aumento sensibile di casi relativi al COVID-19: quella dei playoff e dei playout. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono tanti i nodi da sciogliere: chi è sicuro di una posizione in classifica non ha nessuna intenzione di perderla mettendo a rischio l’Europa o la permanenza in Serie A.

ESEMPI – “Per il titolo si dovrebbero sfidare Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, quindi non coinvolgere Roma e Napoli. Qualora si risultassero a 6 squadra significherebbe mettere a rischio la Champions League, con l’Inter in vantaggio di 15 punti sul Napoli. Simile anche il discorso salvezza, con Brescia e SPAL molto staccate rispetto ad alcune avversarie che potrebbero essere inglobate in un playout a 8.