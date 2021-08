Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora incerto e il discorso sul suo rinnovo di contratto è stato ancora rinviato. Dopo le sirene di mercato che lo vorrebbero all’Inter, il Napoli si starebbe guardando intorno per cercare l’eventuale sostituto: secondo Il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra sarebbe pronta a cercare l’accordo con il Sassuolo per Jeremie Boga, individuato come miglior sostituto per il capitano del Napoli.