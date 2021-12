CdS – Il Barcellona irrompe a febbraio: la partita tra Napoli e Inter potrebbe essere anticipata

Il prossimo mese di febbraio sarà decisamente intenso per il Napoli. In programma il 17 e il 24 febbraio con la doppia partita contro Barcellona per i playoff di Europa League per l’accesso agli ottavi. Il match di ritorno si giocherà al “Maradona”. L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della partita di campionato prevista domenica 13 febbraio, sempre al “Maradona” contro l’Inter. Ecco perché, secondo il quotidiano sportivo, la gara contro i nerazzurri potrebbe essere anticipata. Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi, ma di certo si prepara un febbraio difficile con impegni importanti.