CdS – Il Cagliari non fa sconti per Nandez: ma il Napoli vuole il prestito

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha scritto di Nahitan Nandez, che potrebbe approdare al Napoli in questa sessione di mercato:

“Il Cagliari, come l’Ajax, non fa sconti, non cede Nahitan Nandez in prestito con diritto di riscatto, vuole assicurarsi l’addio a titolo definitivo ora oppure in estate inserendo l’obbligo di riscatto. Ma questa è una formula che il Napoli non prende in considerazione, e lo dimostra l’affare Tuanzebe, arrivato solo in prestito e per il quale solo a giugno, nel caso, si parlerà di possibile riscatto”.