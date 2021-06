Il Cagliari ha sondato il terreno per Stanislav Lobotka. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista slovacco potrebbe partire in prestito. Il Napoli ha aperto alla cessione a titolo temporaneo, in attesa che venga valutato da Luciano Spalletti. Il club isolano gradisce tanto il mediano azzurro, perfetto per il 3-4-2-1 di Leonardo Semplici.