CdS: “Il contratto di Insigne può aspettare, prima servono risposte sul campo

Il Corriere dello Sport si chiede dove è finito Lorenzo Insigne. Questa sera il capitano ritorna in campo dopo il turno di stop in Europa League a causa di un problemino muscolare. L’attaccante sarà titolare nella sfida contro la Lazio, e contro l’amico Ciro Immobile e il suo maestro Sarri. L’obiettivo è dimenticare il periodo negativo, ritrovando il gol su azione, che in campionato manca da ben 201 giorni. Un dato che il quotidiano evidenzia: “C’è un uomo che sta cercando se stesso, lo sta facendo faticosamente lasciando che il contratto – materiale da distrazione – resti a bordo campo o, addirittura, rinchiuso nei cassetti, dove giacciono i pensieri suoi e quelli di De Laurentiis. Il caso è semplicemente statistico, per ora, ma si sa come va nel calcio, si fa in fretta a ritrovarsi colpito da un effetto boomerang”.