CdS – Il Napoli ancora alla ricerca del terzino sinistro: 5 nomi in lista

Il fardello dell’estate del Napoli si chiama terzino sinistro. Tolta la telenovela di Emerson Palmieri, che potrebbe vedere delle novità negli ultimi giorni di mercato, il Napoli starebbe pensando ad altri nomi per la difesa. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sarebbero 5 i nomi nella lista di Giuntoli: da Emerson Palmieri fino ad arrivare ad Estupinan e Hincapiè, che sembrano però in procinto di passare rispettivamente al West Ham e al Bayer Leverkusen. In lista ci sarebbe anche Tsimikas, in uscita dal Liverpool, Mandava del Lille e Gudmunsson del Groningen.