CDS – Il Napoli e Maksimovic non si vogliono lasciare: i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport, Maksimovic da poco uscito dal Napoli, vorrebbe in realtà restare e ci sarebbe la volontà di fare un nuovo contratto. Non ha mai nascosto il suo principale desiderio Nikola Maksimovic: restare a Napoli. Al contrario, però, il difensore serbo è andato in scadenza, a zero. Ha dovuto accettare questa strada, anche se non rispondente alla sua volontà. Sono arrivate le chiamate dalla Spagna, alcuni messaggi interessanti dalla Premier League. Malgrado suggestioni europee, Maksimovic attende una chiamata che provenga da Napoli o Castel Volturno. “Ci sono spiragli. Una volontà che sembra reciproca di recuperare quel contratto scaduto e di metterci su altre cifre e altre date”. In effetti, alla squadra adesso di Luciano Spalletti servirebbe proprio un difensore centrale e in caso di partenza del collega di reparto Kalidou Koulibaly, il Napoli dovrebbe mettersi alla ricerca di due in tale ruolo.