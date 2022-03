CdS – Il Napoli è su Berardi, ma potrebbe inserirsi anche il Milan. I dettagli

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, piace a tanti top club e in estate potrebbe partire. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che spiega come anche il Napoli sia una delle squadre interessate a lui: “L’ad Carnevali, che lo ha sotto contratto fino al 2024, ha fissato il suo prezzo tra i 35 e i 40 milioni. In passato, oltre che della Juve, è stato nel mirino di Inter, Napoli, Roma e Fiorentina. In futuro potrebbe essere il Milan a provarci. Resta da vedere se avrà argomenti convincenti per strappare l’ok dei dirigenti del Sassuolo o se De Laurentiis tornerà alla carica, visto che il numero uno degli azzurri è da tempo estimatore del numero 25. Sarà l’anno buono per il definitivo salto di qualità? Lo vedremo”.