CdS – Il Napoli ha nel mirino il record di gol in Champions League del PSG

Il Corriere dello Sport ha analizzato i numeri offensivi del Napoli in Champions League fino a questo momento: “Segna come nessuno in Italia e in giro per l’Europa: i 18 gol del campionato e i 13 d’Europa valgono lo scettro del miglior attacco in entrambe le competizioni. E ancora: dodici uomini a rete, dopo la prima di Amsterdam con la fascia firmata Di Lorenzo, e una tale varietà che parte dai difensori e culmina negli attaccanti. Mai nessuna italiana aveva realizzato 13 gol nelle prime tre della fase a gironi e in realtà neanche 11; mai nessuno aveva segnato più di 4 gol all’Ajax alla Johan Cruijff Arena; e mai nessuno aveva viaggiato alla media gol-partita tenuta finora dagli azzurri in una stagione di Champions: 4,33. Il record a fine girone detenuto dal Psg, 25 reti nella stagione 2017-18, non è poi così lontano per un gruppo dotato di questo straordinario impatto offensivo”.