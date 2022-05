Il Corriere dello Sport si focalizza sull’interesse da parte del Napoli per Adam Hlozek, talento di 19 anni dello Sparta Praga: “Hlozek, 19 anni e 10 gol in questa stagione tra il campionato ceco (8), l’Europa League (1) e la Conference (1). Di talento e colpi Adam ne ha in dote, altroché, e non è un caso che il Napoli si sia fatto sentire. Punto forte, la rifinitura: 13 assist in campionato, 15 in totale”.