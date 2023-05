CdS – Imprevisto per il Napoli, aereo in ritardo e arrivo in hotel a Lazio-Sassuolo già iniziata

Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul viaggio del Napoli per Udine, dove affronterà l’Udinese alla Dacia Arena cercando di strappare almeno un pareggio che significherebbe Scudetto per gli azzurri: “Aereo in ritardo. Il decollo del Napoli per Udine era previsto alle 18 di ieri, ma poi per non perdere l’abitudine-scudetto abbracciata domenica nel derby è arrivato puntuale anche lo sciopero dei controllori di volo, ossia il personale Enav. I controllori con le braccia incrociate in aeroporto dalle 13 alle 17 e gli azzurri con le gambe accavallate a Castel Volturno in attesa di salire sul pullman. Faticoso davvero, come ha detto Spalletti, l’ultimo chilometro verso lo scudetto: dopo una ragnatela di telefonate e una dose di noia, il via libera: la squadra arriva a Capodichino alle 18.30 accolta da un centinaio di tifosi, comincia l’imbarco alle 19 e il charter spicca il volo alle 19.15 e tra l’atterraggio, il ritiro dei bagagli e il trasferimento dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari all’hotel Là di Moret di Udine è arrivata a Lazio-Sassuolo già abbondantemente iniziata”.