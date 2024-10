CdS – Incontro Manna-agente di Kvara a Napoli per il rinnovo: l’esito

L’intenzione del club è quella di rinnovare il contratto al georgiano e offrirgli un ingaggio da top e leader

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il ds del Napoli Giovanni Manna ha incontrato l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, in un hotel affacciato sul Golfo, per fare il punto della situazione in merito al rinnovo del contratto del giocatore in scadenza nel 2027.

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Kvaratskhelia e offrirgli un ingaggio da top e leader, ma non supera i 6 milioni di euro tra parte fissa e bonus con la richiesta di Mamuja Jugeli, agente di Kvara, che è di 8. L’idea del Napoli, tuttavia, è quella di equiparare l’ingaggio di Kvicha a quello degli altri top della squadra, per non creare troppe differenze e probabili malumori, e quindi le parti si rivedranno ancora per trovare un’intesa, molto probabilmente dopo la prossima sosta.

Ora è il momento di insistere sul campo, di continuare a dettare il ritmo a una squadra che diverte, che conquista e fa sognare. Il prossimo impegno prima della sosta è in programma venerdì alle 18.30, ancora al Maradona, contro il Como: sotto a chi tocca, c’è sempre posto nella squadra bomber.

a cura di Tommaso Parrella