Il Corriere dello Sport parla della possibile partenza di Lorenzo Insigne in direzione MLS: “Il Toronto ha fatto di tutto per convincere Insigne, partito dalle avances economiche, con l’intesa sull’ingaggio ormai raggiunta, ma ha esteso la sua corte al progetto, all’idea che hanno in Canada di rendere Insigne calciatore immagine in una città, Toronto, dove ci sono tanti italiani e dove i privilegi per Insigne e la sua famiglia saranno tantissimi”.