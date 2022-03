CdS – Insigne e Mertens in scadenza, per entrambi può essere l’ultima occasione

Come riporta Il Corriere dello Sport, sia Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, che Dries Mertens, attaccante belga degli azzurri, hanno il contratto in scadenza in estate e questa potrebbe essere la loro ultima occasione di scrivere la storia con il club partenopeo: “Lorenzo è fuori dal Mondiale dopo l’eliminazione della Nazionale e da un po’ non fa neanche più parte del futuro del Napoli; Dries, invece, non sta nella pelle a un passo dalla celebrazione della nascita di un figlio napoletano che, a prescindere da un rinnovo ancora tutto da decifrare, lo legherà per sempre a una città che lo ama e lo ricorderà come uno dei più grandi calciatori della sua storia. Il capitano è ormai un ex, un giocatore del Toronto che il 4 giugno compirà 31 anni e che giovedì ha salutato forse la sua ultima possibilità di giocare un Mondiale. Già: dal paradiso dell’Europeo all’inferno macedone. Il mondo azzurro addosso? Beh, tra Napoli e Italia sembra proprio che le cose stiano così. E tra l’altro in quella che passerà agli annali come la stagione dell’addio, Lorenzino sta facendo molta fatica: un po’ di problemi fisici e un po’ magari il contraccolpo delle vicende contrattuali”.