CdS – Insigne potrebbe tornare convocabile già contro l’AZ Alkmaar

Secondo quanto spiega Corriere dello Sport, non è escluso che Insigne possa essere convocato per la gara contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Il capitano infatti sta migliorando notevolmente la sua condizione fisica dopo l’infortunio e quasi certamente sarà convocato per domenica pomeriggio in vista della gara contro il Benevento di campionato. Non è però escluso che possa essere convocato anche per la partita di giovedì in Europa League contro gli olandesi.

Ovviamente la questione sarà valutata attentamente. Inutile rischiare, specie quando gli altri calciatori hanno già dato garanzie. Certo è possibile che Gattuso lo includa nella lista per giovedì ma se alla fine la linea sarà quella della prudenza, allora Insigne tornerà direttamente per il derby campano.