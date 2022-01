CdS – Insigne-Toronto, contratto di 4 anni da 7,75 mln bonus compresi

Nella serata di martedì Lorenzo Insigne ha incontrato a Roma gli emissari del Toronto, trovando l’accordo per le prossime cinque stagioni. L’attaccante del Napoli ha incontrato nell’hotel romano St. Regis i rappresentati del club canadese in gran segreto, venendo però pizzicato dai cronisti. In molti hanno indicato le cifre dell’accordo firmato dal numero 24 del Napoli, che sarebbero molto più basse di quelle uscite nelle primissime ore successive alla firma di Insigne, riporta il Corriere dello Sport. “L’ormai ex capitano azzurro ha firmato con il Toronto FC un contratto quadriennale più opzione per il quinto anno da 7,75 milioni di euro compresi i bonus, più benefit”, si legge sul quotidiano che sottolinea come i benifit consistano in voli, casa e automobile personale.