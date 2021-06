CdS – Inter, individuado il sostituto di Eriksen: nerazzurri vicini a Calhanoglu

Dopo il grave incidente capitato agli Europei a Christian Eriksen, che lo ha obbligato ad impiantarsi un defibrillatore sottocutaneo, l’Inter corre ai ripari individuando in Hakan Calhanoglu il sostituto adatto al danese. L’assicurazione stipulata dalla Fifa contribuirà a pagare una bella fetta dell’ingaggio dell’ex Tottenham nel caso in cui non venisse ceduto. Ecco allora spuntare l’idea Calhanoglu, che con il suo inserimento nella rosa nerazzurra a parametro 0, Marotta non andrebbe ad intaccare il bilancio che dovrà essere presentato entro il 30 giugno, che con ogni probabilità vedrà la cessione di un big entro quella data. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.