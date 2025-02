CdS – Inter, Inzaghi ha solo tre giorni per preparare la sfida col Napoli

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul momento dell’Inter: “Ci saranno altri due derby milanesi in questa stagione, dopo la Supercoppa e il campionato anche le semifinali di Coppa Italia e se i rossoneri non si fossero fermati in Champions saremmo arrivati a sette derby in una sola stagione. Nel finale l’Inter ha rallentato un poco, il pensiero è volato al Maradona. Sabato incontrerà il Napoli per il duello scudetto, IInzaghi dovrà prepararlo in tre giorni (anche se Lautaro sarà fresco e riposato), Conte avrà tutta la settimana. E’ l’unico vantaggio per l’allenatore salentino”.