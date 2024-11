CdS – Inter-Napoli, attesi fischi per Lukaku: la scelta

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla possibile accoglienza dei tifosi dell’Inter a Romelu Lukaku, attaccante del Napoli ed ex nerazzurro: “Fischi, ma non fischietti. In occasione del suo primo ritorno a San Siro, con la maglia della Roma, Lukaku fu accolto da 30mila fischietti, distribuiti proprio con lo scopo di complicargli (eufemismo) la partita. E il risultato fu centrato, alla luce della stecca di Big Rom. Stavolta non sono state allestite iniziative del genere. Probabile che, in questo senso, abbia inciso anche la situazione della curva interista. Scontato, però, che il “benvenuto” per Lukaku sarà tutt’altro che benevolo”.