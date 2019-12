CdS – Inter, tabù sosta: a Napoli si cercherà d’invertire la tendenza

Un tabù da sfatare per Antonio Conte, su un campo difficile come il San Paolo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta una statistica interessante riguardante i prossimi avversari del Napoli, quell’Inter che è l’unica contendente della Juventus in questa Serie A. I nerazzurri, tranne per la stagione 2016/2017, hanno sempre iniziato male in campionato dopo la sosta natalizia. Dalla stagione 2012/2013, si è sempre fatta fatica alla ripresa del campionato: la squadra lombarda cercherà d’invertire la tendenza e portare dei punti via da un campo ostico come quello del Napoli.

