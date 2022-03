CdS – Italia, niente rivoluzione: si va verso la conferma di Mancini fino al Mondiale del 2026

Nonostante la debacle con la Macedonia del Nord che ha escluso l’Italia dal Mondiale in Qatar, Roberto Mancini potrebbe rimanere commissario tecnico della Nazionale fino al Mondiale 2026 in Nord America. Gabriele Gravina infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, è a Coverciano e in queste ore è impegnato per sciogliere al più presto il nodo legato al c.t., tra colloqui e confronti, oltre a una proposta avanzata al tecnico: un percorso condiviso con le analisi degli errori per andare avanti, senza scorciatoie, con un gruppo fresco da far crescere fino alla Coppa del Mondo in programma tra quattro anni.