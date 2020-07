CdS – Jovic piano B per l’attacco del Napoli: Real Madrid propenso a darlo in prestito

Come riporta l’edizione odierna di Corriere dello Sport, Luka Jovic resta un obiettivo del Napoli in attacco, anche se rappresenta un piano B al momento. Il ragazzo, 22 anni, continua a figurare infatti tra i calciatori più appetiti per l’attacco degli azzurri, giacché il potenziale continua a esserci tutto nonostante recentemente sia stato espresso soltanto in minima parte nella stagione madrilena.

La prima fase con il Real Madrid di Jovic non è stata infatti esaltante: pagato 60 milioni, ha segnato soltanto 2 reti ed è stato protagonista di infortuni e polemiche. Proprio il Real Madrid – laureatosi ieri Campione di Spagna per la 34^ volta – sembra poi propenso a daro in prestito. Le considerazioni sul calciatore dunque permangono, anche se rappresenta comunque una seconda scelta.