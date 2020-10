CdS – Juve-Napoli, giudice Sandulli a rischio ricusazione

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il giudice Piero Sandulli è a rischio ricusazione per il caso Juventus-Napoli. Il Presidente della Corte Sportiva d’Appello ha infatti parlato di una classifica che non va fatta scrivere dal COVID-19, auspicando una soluzione tramite protocollo al caos della gara non giocata. Per questo, il quotidiano avanza anche l’ipotesi della ricusazione.

La frase infatti non può lasciare tranquilli, poiché agli occhi di un profano potrebbe suonare come il preludio alla volontà di far giocare la partita perché il campionato sia deciso sul campo. Per il momento dalla Juventus non arrivano mosse ufficiali a riguardo. Anche se sui social è già partita qualche polemica.