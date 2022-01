CdS – Juve-Napoli, mancano due rigori: uno per parte ed è cosa grave

Il Corriere dello Sport nella sua moviola analizza alcuni episodi di Juventus-Napoli: “La sufficienza (risicata, risicatissima) è alle qualità generali, al coraggio (chapeau) di mandarlo in Juve-Napoli. Perchè, a dirla tutta, mancano due rigori, uno per parte ed è cosa grave. Punizione di Cuadrado, in area Mertens e Morata si tengono, lo spagnolo lo fa sul braccio destro del belga che lo “marcava”: un elemento che potrebbe aver influito sulla valutazione del successivo tocco di braccio dello stesso Mertens, netto, con il braccio che – per “sentire” lo spagnolo – è ovviamente larghissimo. Poteva starci il penalty. De Ligt tocca con il destro la sinistra di Di Lorenzo in area, ci stava rigore (perchè ci sono stati in Inter-Juve e Venezia-Roma, non in Empoli-Inter, Roma-Milan e Roma-Napoli)”