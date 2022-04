Ci sono novità riguardanti il futuro del bianconero Paulo Dybala. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, l’argentino che la prossima estate andrà in scadenza con la Juventus potrebbe decidere di restare in Italia ed in quel caso la sua destinazione preferita sarebbe il Milan. Ad ogni modo la priorità per Dybala è guardarsi intorno prima all’estero.