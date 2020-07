CdS – Juventus su Zapata: offerti 30 milioni più Perin

Corriere dello Sport di oggi parla, in un articolo a firma di Ivan Zazzaroni, dell’interesse della Juventus per Duvan Zapata dell’Atalanta. L’attaccante colombiano ex Napoli, che andò via poiché chiuso da Higuain, potrebbe “rendere il favore” sostituendo proprio l’argentino alla Juventus. I bianconeri infatti stanno cercando un’altra soluzione al di là del possibile arrivo di Milik e avrebbero deciso di puntare forte sulla punta della Nazionale colombiana.

L’operazione pare impostata già molto seriamente con l’Atalanta e prevederebbe l’arrivo di Zapata in cambio del portiere Mattia Perin (con conseguente addio di Pierluigi Gollini, che ha molto mercato soprattutto all’estero) e di 30 milioni di euro. La Juventus avrebbe valutato svariate soluzioni per il ruolo: oltre a Milik, si è pensato pure a Gabriel Jesus, che però il Manchester City non vorrebbe cedere prima del 2021. Così, i bianconeri avrebbero deciso di puntare sul colombiano.