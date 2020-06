CdS – La Juventus teme il Napoli per l’organizzazione di Gattuso e il contropiede

L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega i motivi per cui la Juventus teme le armi del Napoli in vista della finale di Coppa Italia. La Juve oggi infatti teme gli azzurri per una serie di ragioni, che vanno dall’organizzazione di squadra alla rabbia agonistica. Nonostante la Juventus abbia tutto per vincere non può sottovalutare un avversario che ha comunque molto per farlo a sua volta.

In particolare la Juventus teme l’organizzazione di Gattuso che non prevede soltanto una buona fase difensiva ma anche un ottimo contropiede, come si è visto in più di un’occasione. Un’arma su cui la difesa della Juventu dovrà vigilare in maniera preventiva per scongiurare problemi importanti. Bianconeri che dunque rispettano la squadra azzurra, specie in questo particolare momento storico.