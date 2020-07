CdS – La lamentela di Giuntoli sulla panchina della Roma: “Se esiste un protocollo va rispettato”

Corriere dello Sport riporta un virgolettato del DS del Napoli Cristiano Giuntoli in relazione alla panchina della Roma contro gli azzurri. La squadra giallorossa infatti non sarebbe stata completamente occupata dagli uomini che l’allenatore Fonseca aveva scelto come riserve, andando quindi a creare confusione e a violare le regole. “Se esiste un protocollo, va rispetto”, ha spiegato Giuntoli in alcune dichiarazioni riportate dal giornale.

“Siamo in presenza di una vicenda seria, legata a un dramma universale. Non si può ignorare ciò che è stato suggerito attraverso regole di comportamento codificate. Il protocollo dice che le panchine vanno rimodulate e che dev’esserci distribuzione alternata. Ho fatto presente a Rizzoli e alla Procura Federale che non era giusto ciò che chiedeva la Roma. E mi è stato fatto notare anche dai nostri calciatori, chiaramente infastiditi da questa differenza”, queste le parole del DS azzurro.