CdS – La moviola di Napoli-Inter, Massa bocciato: rigore su Osimhen, il primo gol è da annullare

Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Davide Massa, arbitro di Napoli-Inter: “Massa e la sestina completa di Napoli-Inter bocciati. Scontro a centrocampo fra Lautaro e Lobotka, l’argentino con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra: Massa non fischia (non è soglia alta, è incapacità nella valutazione), l’Inter avanza e va in gol. Sarebbe dovuto intervenire il VAR, è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Una strusciata sul piede destro di Osi, ma soprattutto una botta con l’anca nel tentativo (non riuscito) di prendere il pallone: scommettiamo che in caso di rigore dato da Massa il Var non sarebbe intervenuto?”.