CdS – La Serie A guarda ai vaccini anti-COVID: la Roma ci pensa, nel Napoli alcuni vaccinati autonomamente

Un focus interessante, quello del Corriere dello Sport, per quanto riguarda i vaccini anti-COVID in Serie A. Secondo il quotidiano, la Roma avrebbe imposto ai dipendenti che lavorano a contatto con la squadra il vaccino, Sampdoria e Fiorentina hanno avviato l’iter nei giorni scorsi. Discorso diverso per il Napoli: alcuni giocatori azzurri, vuoi per imposizioni delle Nazionali o per scelte autonome, sono per la maggior parte vaccinati. Discorso diverso per la Lazio, che sta studiando un modo per vaccinare l’intero gruppo squadra.