CdS – L’ASL potrebbe impedire il Napoli di partire per Torino

Come riportato dal Corriere dello Sport a proposito dell’emergenza Covid-19 in Serie A, ora la palla passa alle ASL. Ieri sera erano infatti quasi ottanta i calciatori positivi al Covid-19 in Serie A. E così, alla vigilia del ritorno in campo, sono più attesi i verdetti delle Autorità Sanitarie Locali che i convocati o le dichiarazioni degli allenatori in conferenza stampa. L’ASL di Salerno ha già fermato la Salernitana, che ha chiesto il rinvio della gara con il Venezia, mentre l’ASL di Napoli potrebbe impedire agli azzurri di scendere in campo nel big match con la Juve. Le altre gare a rischio sono Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Spezia-Verona. Una situazione in continuo divenire: mentre il contatore gira, la paura dei cluster aumenta.