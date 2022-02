CdS – Lazio, Acerbi sarà in panchina contro il Napoli

Il Corriere dello Sport dedica spazio alla Lazio, che giocherà in casa contro il Napoli in questo turno di campionato, e alle condizioni di Francesco Acerbi, difensore: “Sarebbe in ritardo di condizione atletica dopo uno stop lungo 45 giorni. Da lunedì, dopo aver saltato le trasferte di Oporto e Udine, ha ripreso ad allenarsi con la squadra. Sarri lo ha portato in panchina giovedì scorso e succederà lo stesso domani sera con il Napoli. “Al momento non è un giocatore in grado di iniziare la partita” ha spiegato mercoledì il tecnico della Lazio con tono gelido nei suoi confronti. A Formello, anche se nessuno lo dice apertamente, forse si aspettavano un recupero più rapido”.