CdS – Le parole di De Laurentiis ai giocatori: “Prendiamoci i punti che mancano per la Champions League”

Il Corriere dello Sport ha svelato alcune delle parole pronunciate dal president del Napoli, Aurelio De Lauretniis, durante l’incontro con la squadra: “Alle dieci, proprio mentre Spalletti e i calciatori stavano per scendere in campo, De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno, ha salutato con il sorriso dei momenti idilliaci, ha lasciato le proprie contorsioni della domenica su una panca, ed ha provveduto a spargere normalità intorno a sé e dentro un gruppo di uomini disorientato almeno quanto lui, per aver buttato via non solo una partita ma persino un sogno. “Bisogna rimanere tranquilli e riuscire a raccogliere almeno questi cinque punti che ci mancano per la aritmetica certezza della Champions. E comunque sarebbe bello riuscire a chiudere in bellezza il campionato”. Perché non rimanga semplicemente un velo d’amarezza, dentro una stagione nella quale è esistita una rifondazione: dalle macerie del 23 maggio, con una città avvolta nei suoi veleni, è riemersa per lunghissimi tratti la consistenza tecnica di un gruppo che Spalletti ha riequilibrato ed abbellito”.