CdS – Lecce-Napoli, Elmas e Lozano titolari

Il Corriere dello Sport ha svelato la probabile formazione del Napoli per la gara contro il Lecce: “È realistico anche immaginare che domani a Lecce gli oltre mille tifosi azzurri in trasferta applaudiranno una formazione piuttosto simile a quella che Spalletti ha schierato con il Milan dal primo minuto: il turnover dovrebbe essere limitato a prescindere dall’impegno di coppa. I cambi? Un paio al vaglio: Lozano nel tridente ed Elmas a centrocampo. Osimhen, come da copione, non recupera, mentre Olivera dovrebbe rientrare nell’elenco dei convocati ma comincerà in borghese. In panchina. Già, in attesa della rifinitura in agenda oggi al centro sportivo di Castel Volturno prima della partenza per Lecce, la formazione iniziale dovrebbe contemplare Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka e uno tra Elmas e Zielinski nel tris di mediana; e un tridente con Lozano al posto di Politano, Simeone e Kvara”.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.