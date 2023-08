CdS – L’intento è lasciar lavorare Mauro Meluso

Il Corriere dello Sport lascia spazio ad Aurelio De Laurentiis e in particolar modo alla “famosa” dichiarazione sugli obiettivi stagionali che avrebbe dovuto fare il 12 agosto, ma che, alla fine, ha evitato: “Aurelio De Laurentiis osserva e tace, ha evitato il 12 agosto di dire la sua, si è tenuto per sé le proprie riflessioni, ci ha messo la firma, dunque anche la faccia, cooptando per un bel po’ tutte le funzioni del presidente-manager: Mauro Meluso, il diesse, è arrivato tardi, il 13 luglio, e con garbo si è introdotto in un sistema nuovo e in un progetto per alcuni versi già avviato ma ora assorbito”.