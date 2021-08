CdS – L’Inter può ricoprire d’oro Insigne, ma il capitano vorrebbe restare a Napoli

Il Corriere dello Sport scrive in merito al rinnovo del capitano Insigne con il Napoli, ancora in stand by: “Vorrebbe restare – e fino all’ultimo dei suoi palleggi – ma sa che adesso è una possibilità meno concreta, non irrealizzabile ma complicata. Ha l’Inter che lo osserva da lontano, con la mascherina di un’offerta che non ha fatto presa, una manciata di milioni a cui è stato aggiunto Sanchez con il suo ingaggio milionario; e poi ha l’Atletico Madrid, il Tottenham, che a gennaio, come Marotta, potrebbero eventualmente presentarsi – che dici, Lorenzo, firmiamo? – e ricoprirlo d’oro. Ma non è la ricchezza la sua parabola perfetta: per essere in pace con se stesso, resti o vada via, vorrà vincere”.