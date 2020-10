CdS – Llorente e Malcuit fuori dalle liste, possibile impiego in Coppa Italia

Il futuro di Fernando Llorente e Kevin Malcuit, a differenza di quello di Milik, potrebbe non essere totalmente escluso dal rettangolo verde, in attesa di capire quale potrebbe essere l’evolversi della situazione anche nelle prossime sedi di mercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport per entrambi, al pari di Arek Milik, è prevista l’esclusione per quanto riguarda le liste di Serie A e competizioni europee. Resta, però, a differenza di quello che accadrà per il polacco, la possibilità per entrambi di poter essere utilizzati per le partite di Coppa Italia.