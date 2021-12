CdS – L’offerta del Toronto per Insigne è di 7 mln, la risposta però non potrà essere immediata

Il Corriere dello Sport scrive a proposito del capitano del Napoli Lorenzo Insigne e dell’interesse nei confronti del calciatore azzurro del Toronto, squadra canadese: “Avendo un contratto in scadenza potrà eventualmente, attraverso il proprio manager Pisacane, scorgere nuovi orizzonti. Da Toronto non hanno mai smesso di aspettare un suo sì: l’hanno corteggiato il giusto, hanno offerto quello che ritengono equo per un talento di quella portata, sette milioni di euro, ed ora attendono che arrivi una risposta, che non potrà essere immediata ed avrà bisogno di tempi più o meno comprensibili” .