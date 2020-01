CdS – Luperto titolare contro l’Inter, Koulibaly out

Quale formazione per la partita di domani con l’Inter? Gennaro Gattuso non ha dubbi, se non quello in difesa legato a Koulibaly. Difficile il recupero del centrale senegalese, dunque Luperto dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Manolas. Ce la fa invece Fabian, nonostante l’influenza. In attacco invece out Mertens: spazio a Callejon-Milik-Insigne. Ecco le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez