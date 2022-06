Malumori in casa Napoli con Frank Anguissa. Recentemente riscattato dal Fulham il centrocampista avrebbe espresso malumore per un bonus non corrisposto dal Napoli. Si tratta di una somma a cui il giocatore avrebbe rinunciato in Inghilterra sperando, sulla parola, di ottenerla a Napoli. Fino ad ora non gli è stata corrisposta, anche se non è escluso che ciò avvenga in tempi brevi. Esclusa comunque qualsiasi rottura tra le parti.